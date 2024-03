Botafogo e Bragantino fazem duelo brasileiro pela Libertadores

De olho em uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores, Botafogo e RB Bragantino iniciam o duelo brasileiro pela terceira fase nesta quarta-feira. A partida será às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O confronto da volta, na próxima semana, será em Bragança Paulista.

Onde assistir

O jogo será transmitido pela ESPN e Star+.

Sobre a partida

O Botafogo eliminou com autoridade o Aurora, da Bolívia, com uma goleada de 6 a 0 em casa, após empate por 1 a 1 na ida. Já o Bragantino sofreu para eliminar, nos pênaltis, o Águilas Doradas, da Colômbia, após dois empates sem gols.

Os dois times vêm de resultados positivos. O Bragantino fez 1 a 0 no Santos pelo Campeonato Paulista. Já o Botafogo ficou de fora das semifinais do Campeonato Carioca, mas venceu o clássico diante do Fluminense por 4 a 2, conquistando a terceira vitória seguida desde a demissão de Tiago Nunes.

Fabio Mathias, treinador interino do Botafogo, conversou com os jogadores sobre as dificuldades que o Bragantino vai impor. Apesar da subida de produção do Glorioso, os atletas esperam duas verdadeiras decisões.

"O Bragantino vem fazendo um belo trabalho com o Pedro Caixinha e desde o ano passado vem mostrando a sua força. Sabemos que vão ser dois jogos muito pesados e temos que estar bem preparados ", disse o lateral-esquerdo Marçal.

Fábio não quis revelar a escalação que vai mandar a campo, mas deve manter a base que enfrentou o Aurora na fase anterior.

Pelo lado do Bragantino, o técnico Pedro Caixinha aposta no espírito de decisão do time.

"Tivemos uma série de decisões nas últimas semanas e conseguimos passar por elas porque mostramos muita intensidade. O que os jogadores fizeram mostra que temos condições de seguirmos firmes e teremos que mostrar essa intensidade mais uma vez", comentou Pedro Caixinha.

Em termos de escalação, o Bragantino não poderá contar com o zagueiro Léo Ortiz, que participou da fase anterior, mas foi negociado com o Flamengo. Assim, a tendência é que Realpe assuma a vaga.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X RED BULL BRAGANTINO

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 6 de março de 2024 (Quarta-feira)



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguai)



Assistentes: Nicolás Taran (Uruguai) e Martín Soppi (Uruguai)



VAR: Leodán González (Uruguai)

BOTAFOGO: Gatito Fernández, Damián Suárez, Alexander Barboza, Lucas Halter e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Jefferson Savarino.



Técnico: Fábio Mathias.

BRAGANTINO: Cleiton, Nathan Mendes, Realpe, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom Silva, Eric Ramires e Lincoln; Helinho, Eduardo Sasha e Vitinho.



Técnico: Pedro Caixinha.