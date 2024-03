Borya Mayoral, vice-artilheiro da La Liga, tem grave lesão confirmada

Nesta terça-feira, através de uma nota oficial, o Getafe comunicou que, após exames médicos, foi confirmada uma lesão no menisco externo do joelho esquerdo do atacante Borja Mayoral. O atleta precisou ser substituído aos 33 minutos na última partida, diante do Las Palmas.

"O resultado dos exames médicos a que Borja Mayoral foi submetido nas últimas horas revelou que o jogador de futebol lesionou o menisco externo do joelho esquerdo".

Por fim, o clube espanhol afirmou que o atleta será operado já nesta quinta-feira.

? ????? ??????? | Borja Mayoral ¡Volverás pronto y más fuerte, @mayoral_borja! ? Getafe C.F. (@GetafeCF) March 5, 2024

Atualmente com 15 gols marcados em 27 jogos nesta temporada pelo Campeonato Espanhol, Borja Mayoral é o vice-artilheiro da competição, atrás apenas de Bellingham, do Real Madrid, com um a mais.

O Getafe se encontra na 11ª colocação da La Liga, com 35 pontos conquistados. No próximo duelo, a equipe visita o Valencia, no Mestalla, pela 28ª rodada do Espanhol. A bola rola neste sábado, às 10 horas (de Brasília).