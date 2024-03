Atacante do Arsenal, Saka rasga elogios a Cristiano Ronaldo "Ele é especial"

O atacante Bukayo Saka, do Arsenal, fez grandes elogios ao astro Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr. Na última semana, em entrevista ao podcast "Men in Blazers", o atleta inglês disse estar impressionado com a longevidade do português, que já tem 39 anos.

Quando perguntado se pensa em ter uma carreira tão longa quanto a do CR7, o ponta direita respondeu enaltecendo seu companheiro de profissão.

"Pessoalmente, não. E é por isso que tenho tanto respeito por ele. Obviamente que ele era um ídolo meu quando eu era criança, mas agora que jogo futebol profissionalmente, tenho ainda mais respeito por ele, pela forma como conseguiu se manter tão disciplinado e tão focado e como conseguiu atingir tudo o que ganhou. Por isso, sim, ele é especial", afirmou.

Apesar da idade avançada para os padrões futebolísticos, Cristiano Ronaldo faz uma temporada impressionante no futebol saudita. O atacante realizou 30 partidas, balançou as redes 28 vezes e distribuiu 11 assistências. Ele é o artilheiro da liga do país, com 22 gols em 20 jogos.

Saka também está muito bem em 2023/24. O jogador é uma das principais peças do Arsenal na disputa do Campeonato Inglês e da Liga dos Campeões. Na atual temporada, o jovem de 22 anos esteve em campo 35 oportunidades, marcou 16 vezes e deu 15 passes para gol.