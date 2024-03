Arthur Elias analisa duelo contra o México na Copa Ouro e diz que Brasil está "construindo identidade"

A Seleção Brasileira feminina terá mais um compromisso nesta quarta-feira. Em busca de uma vaga na decisão da Copa Ouro, o Brasil encara o México a partir das 21 horas (de Brasília), no Estádio Snapdragon, na Califórnia (EUA), em jogo único.

Esta será a 15ª vez que as duas seleções ficarão frente a frente, sendo que as brasileiras venceram 13 e perderam apenas uma das partidas. Mesmo com o retrospecto amplamente favorável, o técnico Arthur Elias acredita que a Canarinho terá um duelo difícil e classificou o jogo como "bastante físico".

"Com certeza será um adversário que vai nos exigir bastante. É um jogo bastante físico, de caixas individuais, junto com reações e transições muito rápidas. Elas são uma equipe que tem um conjunto muito forte, têm as suas individualidades também, especialmente na frente, e têm feito vários gols na competição. O Brasil tem 'poluído' na maneira de jogar, naquilo que eu e as jogadoras acreditamos. Estamos construindo a nossa identidade, nosso modelo de jogo cada vez mais e não vamos abrir mão disso nessa partida também", afirmou o treinador.

Com a eliminação da Colômbia no último domingo, o Brasil é o único representante sul-americano ainda vivo no torneio. Apesar disso, o treinador pregou respeito às mexicanas e avaliou que as quatro seleções restantes possuem muito mérito por estarem nas semifinais.

Amanhã é dia de semifinal! Seguimos com muito trabalho por aqui... Confira como foi o treino de ontem! ??? ?? x ??

?? 06.03 - 16:00 (horário local)

?? 06.03 - 21:00 (horário de Brasília)

?? Estádio Snapdragon - San Diego, CA

? ESPN 4 e STAR+ ? Leandro Lopes / CBF pic.twitter.com/UdbZCk1rsT ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) March 5, 2024

"Eu acredito que, em competições assim, todos que chegam, chegam com mérito. Então, temos que respeitar muito os três classificados, fora o Brasil, e entender também que o futebol sul-americano tem crescido, mas ainda falta bastante apoio para as equipes da América do Sul. A Conmebol tem feito alguns esforços importantes com o campeonato de base, da Copa Libertadores, e também na nossa Copa América. A Colômbia vem mostrando esse crescimento, fez grandes jogos aqui, assim como na Copa do Mundo, mas acho que passaram as melhores equipes que mostraram melhor futebol aqui", explicou Elias.

Por fim, Arthur Elias ainda comentou que as jogadoras não sentem a pressão de fazer parte do único representante da América do Sul que restou na Copa Ouro e afirmou que as atletas estão "em boas condições".

"A gente não sente nenhum peso em relação a representar algo maior do que já é, que é representar o nosso país e fazer isso com muito orgulho, empolgação e confiança. É entender que existem diferenças em enfrentar uma equipe como a que enfrentamos da Colômbia, agora o México e as equipes dos Estados Unidos, o Canadá, em que cada um tem o seu modelo. A gente se prepara igualmente, com a mesma responsabilidade para avançar de fase, e para chegar na final, que é o objetivo mais próximo agora", finalizou o comandante.

Caso a Seleção feminina avance para a decisão, terá que aguardar a definição de seu adversário. Do outro lado da chave, Canadá e Estados Unidos duelam às 00h15 desta quinta-feira, também no Estádio Snapdragon.