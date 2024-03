Arteta aguarda posição sobre lesão de Martinelli no Arsenal

Mikel Arteta, técnico do Arsenal, elogiou o ritmo apresentado pela equipe na goleada diante do Sheffield United, nesta segunda-feira, pela Premier League. O treinador destacou, sobretudo, o desempenho nos minutos iniciais. Mas o triunfo por 6 a 0 não foi perfeito, sobretudo pela contusão de Gabriel Martinelli.

O brasileiro foi substituído no segundo tempo do duelo do Campeonato Inglês - Gabriel Jesus entrou em seu lugar. Gabriel Martinelli precisou de ajuda para sair do gramado, sem colocar o pé no chão. Arteta ainda aguarda uma posição sobre o atleta.

"O Gabi Martinelli teve um ligeiro corte no pé e temos que esperar para ver como ele está", disse o treinador.

Gabriel Martinelli está convocado pelo técnico Dorival Júnior para os amistosos da Seleção Brasileira contra Inglaterra e Espanha. Os jogos vão acontecer em 23 e 26 de março.