Após início aquém das expectativas, Ferreirinha cresce no São Paulo: "Muito comprometido"

Ferreirinha vem ganhando pontos com o técnico Thiago Carpini após um início aquém das expectativas com a camisa do São Paulo. O atacante foi o principal investimento do Tricolor para a temporada de 2024 e agora, mais adaptado ao clube e aos seus novos companheiros, vem começando a retomar sua melhor versão.

Ferreirinha foi um dos destaques da vitória do São Paulo sobre a Inter de Limeira, na última quarta-feira, em Brasília. Já contra o Palmeiras, no último domingo, o atacante novamente teve uma boa atuação, esbanjando confiança para ir para cima dos marcadores rivais e participando diretamente da jogada que resultou no gol de Alisson.

"Cara de desafogo, do um para um, cumpriu muito uma função diferente [contra o Palmeiras], saiu um pouco da característica dele, de jogar em cima da linha, acho que isso foi bacana. Você vê o quanto esses caras estão dispostos pelo São Paulo, pelo nosso projeto, pela nossa temporada. Então, sem dúvida, é mais uma boa opção que a gente vem ganhando", elogiou Carpini.

Apesar da boa atuação contra o Palmeiras, Ferreirinha acusou cansaço no segundo tempo do jogo, fato que foi percebido pelo técnico Thiago Carpini. O comandante são-paulino, inclusive, ligou o alerta para uma possível fadiga do atacante.

"O que preocupa um pouco agora, ainda bem que teremos uma semana livre para descansar um pouco mais, é a sequência. O Ferreirinha vem participando de quase todos os jogos. Hoje, dos 60 minutos em diante, sentiu muito a parte física. Mas, prefiro enaltecer o que ele tem feito, os comportamentos dele com bola foi o que trouxe ele ao São Paulo. Os comportamentos sem a bola prefiro exaltar, porque tem sido muito comprometido com o grupo", completou o técnico do São Paulo.

Com uma semana livre para o elenco descansar e poder se preparar para o jogo decisivo contra o Ituano, o São Paulo pode seguir contando com Ferreirinha como titular. O atleta pode até vir de uma sequência desgastante de jogos, mas, com um intervalo relativamente longo entre o clássico contra o Palmeiras e o duelo em Itu, no próximo domingo, tem boas chances de figurar novamente entre os 11 iniciais.