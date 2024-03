Alvo do Flamengo, Maycon dá preferência ao Corinthians; entenda cenário

O volante Maycon, do Corinthians, desperta interesse no Flamengo de Tite. O Rubro-Negro já está em negociação com o Shakhtar Donetsk, clube que detém os direitos econômicos do atleta de 26 anos.

Maycon tem a preferência de seguir no Alvinegro, clube que ele e sua família nutrem forte identificação. O jogador foi revelado nas categorias de base do Corinthians e está em sua terceira temporada de empréstimo após retornar da Europa.

Maycon é titular absoluto da equipe de António Oliveira e vem melhorando de rendimento desde a chegada do português. Já no Flamengo, é sabido que o jogador teria que conquistar seu espaço e contaria com forte concorrência no setor.

Porém, apesar da preferência de Maycon em seguir no Corinthians, a prioridade do atleta é se desvincular do Shakhtar. O volante e sua família não querem retornar para a Ucrânia, país que tiveram que deixar por conta da guerra com a Rússia. Os ucranianos também não vão fazer força para manter o meio-campista, desde que chegue um valor que eles considerem aceitável.

Caso a proposta do Flamengo seja aceita pelo Shakhtar, o Corinthians vai ter que no mínimo igualar a oferta para adquirir o jogador em definitivo. Está previsto em contrato que o Timão tem a preferência para comprar Maycon.

A janela de transferências nacional fecha no dia 7 (quinta-feira). Porém, de acordo com o Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas da CBF, os jogadores envolvidos nas competições estaduais podem se transferir para outras equipes das Séries A e B até o dia 19 de abril.

Em 2024, Maycon disputou 11 jogos (todos como titular), com dois gols e duas assistências. O contrato dele com Shakhtar vai até o fim de 2026, enquanto seu vínculo de empréstimo com o Alvinegro tem validade até final deste ano.