Álvaro Barreal é apresentado no Cruzeiro: "Muitas expectativas"

Álvaro Barreal foi apresentado pelo Cruzeiro, nesta terça-feira. O atacante falou sobre os motivos que o fizeram aceitar a proposta do clube mineiro.

"Gostei muito do projeto. Vinha jogando nos Estados Unidos. Gostei do interesse, o Cruzeiro demonstrou muito interesse em mim e isso me motivou. Gosto do projeto do clube. Estou muito feliz e com muita vontade de começar a jogar", afirmou.

Barreal revelou o desejo de disputar as competições sul-americanas. "Tenho muitas expectativas. Queria voltar a jogar na América do Sul, poder jogar uma Copa Sul-Americana contra equipes de todo o continente. Isso também foi algo que me motivou a chegar a este clube".

O argentino ainda não pode fazer sua estreia pelo Cruzeiro por conta da documentação, mas disse que acredita estar pronto para entrar em campo.

Álvaro Barreal já realizou as primeiras atividades em campo, na Toca da Raposa 2! ? @ggaleixo pic.twitter.com/qHWjyyc7f8 ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) March 1, 2024

O jogador comentou sobre a ajuda que recebeu do compatriota e companheiro de time Lucas Romero. "Falei muito com Lucas Romero antes de vir para cá. Ele falou muito bem do clube, do projeto e eu também perguntei como eram as coisas. Ele me deu muitas informações para que eu possa me adaptar o mais rápido possível ao clube".

Barreal apontou em qual posição prefere jogar. "Minha característica, o que eu vinha fazendo no clube anterior, era jogar na ponta esquerda. Ali me sinto confortável, tanto no ataque como na defesa. Acredito que pode ser uma posição onde eu posso ajudar muito a equipe".

O atleta assistiu ao Cruzeiro vencer o Uberlândia por 2 a 0, no último domingo, direto do Mineirão e contou como foi seu primeiro contato com a torcida. "Outro dia fui assistir a uma partida, vi a torcida, o ambiente. Muito lindo. Creio que eu necessitava um pouco desse ambiente".

Por fim, Álvaro Barreal falou sobre a competitividade do Campeonato Brasileiro. "Creio que a liga brasileira, chegar a este país era um objetivo para mim. A liga brasileira é muito competitiva, muito boa".