Al Hilal vence nas quartas da Champions da Ásia e fica a uma vitória de recorde

O Al Hilal ganhou do Al Ittihad por 2 a o pela ida das quartas de finais da Champions League da Ásia, nesta terça-feira, em casa. Além de sair em vantagem, o time de Jorge Jesus está perto de igualar o recorde mundial de vitórias seguidas.

Agora, a equipe tem 26 triunfos consecutivos e está a um jogo de empatar a sequência do The New Saints, do País de Gales.

Agora, os times voltam a se enfrentar no próximo dia 12, às 16h (de Brasília), no King Abdullah Sports City. Antes, os times têm compromissos pela liga saudita.

O Al Hilal enfrenta o Dhamk às 16h desse sábado, na Kingdom Arena. Já o Al Ittihad duela frente ao Al Akhdoud na sexta-feira, às 14h, no Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal.

O primeiro tempo teve poucas emoções. Assim, tanto o Al Hilal quanto o Al Ittihad não levaram perigo para a meta adversária.

O duelo só foi ganhar emoção nos instantes finais, quando, aos 39 minutos, Mitrovic abriu o marcador em cobrança de pênalti. Pouco depois, aos 41?, Salem Al-Dawsari fez o segundo para o time de Jorge Jesus.

Em desvantagem no marcador, o Al Ittihad ainda teve que atuar com um jogador a menos, já que Kanté foi expulso, aos 20? do segundo tempo. Com isso, a situação dos visitantes ficou ainda mais complexa.

No fim, o Al Hilal apenas administrou a vantagem e conseguiu um resultado positivo que o coloca perto da semifinal da Champions League da Ásia.