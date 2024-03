Wesley completou 50 jogos pelo Corinthians na vitória contra o Santo André

O jovem atacante Wesley, do Corinthians, completou neste sábado, contra o Santo André, 50 jogos pelo profissional do clube. O atleta atuou durante 75 minutos na vitória da equipe, por 3 a 2, na Neo Química Arena, e voltou a apresentar um bom futebol.

Formado nas categorias de base do clube, Wesley vem tendo um bom início com a camisa do Corinthians em 2024. Até o momento, o atacante marcou dois gols e deu uma assistência e participou de todos os 12 jogos da equipe na temporada.

Em 2023, quando se consolidou no time do Corinthians, Wesley anotou apenas dois gols e duas assistências em 34 jogos. Com menos partidas, o jogador já possui números próximos aos da temporada passada.

GOOOOOL DO TIMÃO! ?? Wesley fez linda jogada pela esquerda e abriu o placar!!! ? ? Hugo Rodrigues#VaiCorinthians pic.twitter.com/XpIfvrMETR ? Corinthians (@Corinthians) February 22, 2024

As boas atuações de Wesley neste início de 2024 foram reconhecidas pelo meia Maycon. O jogador destacou a evolução do companheiro após a chegada de António Oliveira.

"Ele (António Oliveira) posicionou melhor as peças, estamos mais posicionados. O nível do Wesley melhorou bastante por conta desse posicionamento. Estamos fazendo movimentos de ataque para finalizar as jogadas. Esse trabalho do António nos ajudou bastante", disse Maycon.

Wesley possui contrato com o Corinthians até agosto de 2027. Todavia, caso mantenha o bom desempenho, o jovem de 18 anos pode virar alvo de clubes do exterior.