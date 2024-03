O que o Santos precisa para terminar fase de grupos na liderança geral do Paulista

O Palmeiras empatou por 1 a 1 com o São Paulo no último domingo (3), pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Esse resultado possibilitou ao Santos ainda brigar pela liderança geral do Estadual até o começo da fase eliminatória, apesar da derrota para o Red Bull Bragantino por 1 a 0.

Neste momento, o Verdão lidera a tabela geral com 25 pontos, enquanto o Peixe vem logo atrás, com 22. O terceiro colocado Bragantino, com 21 unidades, não tem mais chances matemáticas de liderar a tabela até o início das quartas de final.

Para passar o Palmeiras, o Santos precisa vencer seu compromisso contra a Inter de Limeira na última rodada da fase de grupos, na Vila Belmiro, e torcer para o rival perder para o Botafogo-SP na Arena Barueri.

Nesse cenário, as equipes empatariam em pontos, mas o Alvinegro Praiano teria a vantagem por ter mais vitórias (oito contra sete). Esse é o primeiro critério de desempate no Paulistão.

Liderar a tabela geral do Estadual é importante, pois garante que a equipe tem o mando dos jogos nas fases eliminatórias e decida uma eventual final em seus domínios. Mesmo com o fim do estágio de grupos, cada resultado dos times no mata-mata seguem valendo para a pontuação na classificação que engloba as 16 agremiações.

O Santos terá a semana livre para se preparar para o duelo contra a Inter. Os jogadores folgam nesta segunda-feira e se reapresentam no CT Rei Pelé na terça.

Apesar da boa campanha, com 22 pontos e liderança no grupo A, o Santos perdeu dois das últimas três partidas no Paulista. Já é certo que a equipe enfrentará a Portuguesa nas quartas de final, em jogo único na Vila Belmiro.

