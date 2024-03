Técnico do Flamengo, Tite valoriza conquista da Taça Guanabara

O Flamengo garantiu a primeira posição da fase de classificação do Campeonato Carioca. Com isso, os rubro-negros ficaram com o título da Taça Guanabara. O técnico Tite valorizou a conquista por conta do bom começo de temporada da equipe.

"É difícil a gente pegar do início até agora, mas vou pegar a fala do Arrascaeta antes da nossa oração. O troféu ali na nossa oração e ele disse que foi merecido. É ter essa alegria e que ela seja energia para que a gente volte ao trabalho para que sejamos melhor. Arrascaeta fala pouco, mas com muito conteúdo. É a mesma ideia que eu tenho", disse.

Tite ainda ressaltou o equilíbrio conquistado pela equipe desde o começo do ano.

"Ter equilíbrio é muito difícil. É desafiador. Ter uma equipe que entenda dessa forma também é. É fazer os atletas entenderem que uma marcação alta pode dar espaços na defesa, são riscos. Mas a medida que você marca alta você desgasta o adversário. É muito difícil jogar em contra-ataque, é também desafiador. Se você fez três gols, daqui a pouco a exigência é maior", declarou.

O Flamengo vai encarar o Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca. O confronto é a reedição das últimas três finais de Estadual.