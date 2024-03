Sucesso no passado, camisas de manga longa voltam ao mercado do futebol

Antiga sensação entre os torcedores, as camisas no modelo manga longa voltaram a ser lançadas.

O que aconteceu

Flamengo, Grêmio, Athletico Paranaense, Coritiba, Palmeiras e Atlético-MG lançaram recentemente modelos de manga longa de seus uniformes. São, na maioria, camisas semelhantes às de jogo, com a diferença apenas na manga.

Em anos passados, as camisas de manga longa faziam sucesso na torcida e eram utilizadas pelas equipes em jogos nos dias de frio. No entanto, com as novas tecnologias dos uniformes, os times pararam de usar tais peças e a produção para venda foi interrompida.

O regresso ocorre apenas para venda, já que os modelos não serão utilizados em jogos. No entanto, a novidade é resposta a um movimento de fusão entre os modelos esportivos e a "street wear", além de repetidos pedidos dos torcedores.

Na chegada ao São Paulo, a New Balance também prometeu que incluirá os modelos em novos lançamentos.

"No Palmeiras, desenvolvemos um produto especial para os sócios-torcedores. Era um modelo com detalhes retrô, que teve uma boa aceitação entre os palmeirenses. São peças que possuem uma procura comercial muito alta, é muito importante para a exposição dos patrocinadores e pode gerar impactos positivos para todos os envolvidos", disse Reginaldo Diniz, CEO e sócio-fundador da End to End, empresa que conecta o torcedor à sua paixão e é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo.

Lançamos uma linha em conjunto com oito clubes do nosso catálogo. A produção das peças com mangas longas remetem as camisas clássicas e era um dos temas mais pedidos em nossas redes sociais, mas precisamos estudar e conseguir entender a viabilidade comercial

Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport, fornecedora de material esportivo que patrocina dez clubes no país.

O clima não impede

O movimento não é restrito a clubes de regiões mais frias. Remo-PA, Vitória, Santa Cruz, CSA-AL e Botafogo-SP também lançaram recentemente modelos de manga longa de olho nesta fatia de mercado.

Há o entendimento que tais materiais não são restritos à prática de esportes ou mesmo ambientes como o estádio, mas servem para utilização no dia a dia das pessoas.

"É uma peça que transcende o âmbito esportivo, passa a ser um artigo casual que pode ser usado fora do estádio, o que é importante para nós no sentido de atingir novos públicos e assim, ampliar as receitas do clube. A coleção agradou a torcida, que esgotou todas as peças que foram disponibilizadas", explicou Laura Louzada, gerente de marketing da Botafogo SA.

Porém, o frio tende a ajudar na saída dessas peças, cuja aceitação é maior na região sul.

As peças de jogo com manga longa aparecem constantemente na linha de produtos do Coritiba. Vivemos em uma cidade com o clima mais ameno, é um produto que agrada a torcida, que consegue utilizar no estádio e em eventos fora do esporte. Além disso, não podemos esquecer do aspecto comercial, em que passa a ser mais uma alternativa de produto oficial e pode reverberar em novas vendas para o clube

Arnaldo Garcia, diretor de marketing e novos negócios do Coritiba.