Melhor que zagueiro? Como é o trabalho do segurança 'misterioso' de Messi

Já não é mais segredo. Em todo o jogo, o Inter de Miami vai a campo com um homem a mais: Yassine Chueko. Calma, não estamos falando de um jogador, mas sim do segurança de Lionel Messi escalado por David Beckham para ser a sombra do craque. O UOL esteve em terras norte-americanas e acompanhou a movimentação do cara que é ex-soldado dos Estados Unidos.

Era inauguração de temporada e estreia de ninguém menos do que Luis Suárez no Inter Miami. Você pode imaginar — e até consegue ter um aperitivo no vídeo acima — do trabalho que a dupla de ataque deu a Chueko na partida contra o Real Salt Lake. Afinal, o guarda-costas sempre fica na lateral do gramado perseguindo Lionel Messi.

Chueko não tira os olhos de Messi desde que o argentino sai dos vestiários e pisa na grama do Chase Stadium até depois do apito final da partida. Para isso, o segurança fica na marcação de Messi assim como o bandeirinha acompanha a bola em jogo. Haja preparo físico.

E se alguém invade? Chueko corre como um velocista e intercepta o torcedor. Não aconteceu durante o jogo em que a reportagem acompanhou. Mas em setembro do ano passado, um fã que assistia ao duelo entre Los Angeles FC e Inter Miami tentou abraçar Messi e foi impedido rapidamente pelo guarda-costas.

Mas quem é Yassine Chueko?

Esse é um mistério que ainda tem muitos pontos a serem desvendados, já que o profissional é extremamente reservado.

Chueko é um ex-soldado americano, que integrou uma das principais áreas da Marinha dos Estados Unidos. A informação é do jornal "La Nación". Ele foi contratado pelo Inter Miami a pedido de David Beckham para acompanhar Messi e sua família durante sua passagem pelos Estados Unidos.

O segurança é tão blindado quando o atacante que protege. O Inter Miami não abre informações sobre Chueko e diz que quem paga o salário dele é a Major League Soccer. A entidade, por sua vez, afirma que a responsabilidade do guarda-costas é 100% do clube atualmente baseado em Fort Lauderdale.

Esse mistério é mais simples de revelar. De fato, Chueko é um profissional contratado pelo Inter Miami e, inclusive, tem o uniforme do clube. Como já citado, a contratação do segurança foi um pedido especial de David Beckham que teme pela segurança da principal estrela do time.

A desenvoltura de atleta, necessária para acompanhar Messi durante os jogos, vem das artes marciais. Chueko é especialista em boxe. Em sua conta oficial no Instagram, o segurança compartilha um pouco dos seus treinos e das lutas profissionais com os pouco mais de 300 mil seguidores.

O número de fãs não vem da frequência de publicações de Chueko, já que ele também mantém a discrição por lá. O último post do profissional foi em outubro de 2023, sobre um treino de boxe. E não esperem muito mais, porque o norte-americano avisou que não tem contas em Tik Tok, Facebook ou X (o antigo Twitter).

Os seguidores, claro, foram atraídos por Lionel Messi, que também acompanha o guarda-costas nas redes.

O trabalho não acaba no gramado, já que Chueko também acompanha Messi e família durante compras, passeios e necessidades do dia a dia. É realmente uma sombra do argentino.