São Paulo perde Pablo Maia para 'decisão' no Paulista; veja as opções de Carpini

O São Paulo tem um desfalque importantíssimo para a última e decisiva rodada do Campeonato Paulista, no próximo domingo (10), contra o Ituano, às 16h (de Brasília), fora de casa: Pablo Maia.

O volante recebeu o terceiro cartão amarelo durante o clássico deste domingo (3), contra o Palmeiras, no Morumbis, e terá de cumprir suspensão automática no jogo que valerá a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista.

Sem Pablo Maia, Luiz Gustavo seria o substituto direto no meio-campo do São Paulo, porém, o volante também está fora de ação, se recuperando de uma lesão no tendão de Aquiles da perna direita.

Desta forma, Thiago Carpini não possui nenhum primeiro volante de origem para preencher a vaga de Pablo Maia. Luan seria uma opção, porém, está fora dos planos da comissão técnica, não sendo sequer relacionado para os jogos do São Paulo.

"Temos dentro do elenco algumas boas opções, muda um pouco a característica individual, com isso também devem mudar alguns aspectos coletivamente. Temos boas alternativas, temos uma semana livre para analisar com calma", afirmou Carpini.

O treinador são-paulino preferiu não dar pistas sobre quem irá escolher para substituir Pablo Maia, mas indicou quem são os favoritos para a vaga de volante na decisão contra o Ituano.

"Não temos em tese um primeiro volante, mas temos o Michel, que já exerceu a função em alguns momentos, o Bobadilla, que, talvez as pessoas o enxerguem como segundo volante, mas ele é um dos líderes em desarmes. É um cara que tem também essa parte defensiva, tem o poder e a capacidade física de marcar bem e se apresentar ao ataque até um pouco mais que Pablo e Alisson, sem deixar a desejar no setor defensivo", concluiu o comandante tricolor.

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.