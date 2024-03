São Paulo ganha folga dupla antes de focar em "decisão" no Paulista

O elenco do São Paulo ganhou dois dias de folga após o empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no último domingo, no Morumbis, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O técnico Thiago Carpini e seus jogadores se reapresentam somente na próxima quarta-feira, quando iniciarão a preparação para o decisivo duelo com o Ituano.

Com uma semana livre para trabalhar e descansar, o São Paulo terá quatro dias de atividades no CT da Barra Funda antes de viajar para Itu, onde buscará a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Ituano, no estádio Novelli Júnior.

O São Paulo é o líder do Grupo D do Estadual, com 19 pontos, assim como o Novorizontino, segundo colocado. O São Bernardo, que aparece em terceiro lugar, tem 18 tentos. Ou seja, três times brigarão por duas vagas na última rodada do Campeonato Paulista.

Para a partida contra o Ituano, o técnico Thiago Carpini deverá contar com o retorno de Jonathan Calleri, que teve de cumprir suspensão no clássico contra o Palmeiras. Em contrapartida, Pablo Maia está fora do duelo em Itu por acúmulo de cartões amarelos.

O Tricolor só depende de si para avançar de fase como líder do seu grupo e jogar as quartas de final em casa. Para isso, basta uma vitória contra o Ituano e o Novorizontino não golear a Portuguesa a ponto de tirar a diferença de três gols de saldo para o São Paulo.

O Tricolor é dono da quarta melhor campanha geral do Paulistão, atrás do Red Bull Bragantino, com 21 pontos, Santos, com 22, e Palmeiras, com 25.