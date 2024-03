São Paulo ganha do Athletico-PR e sai em vantagem na Copa do Brasil sub-17

Nesta segunda-feira, o São Paulo ganhou do Athletico-PR por 2 a 1, pelas oitavas de finais da Copa do Brasil sub-17, em Cotia.

Aos 19 minutos do primeiro tempo, Pedro Ferreira marcou um golaço para abrir o marcador. Depois, aos 7? da segunda etapa, Polin completou para o fundo do gol. Nos acréscimos, Juliano Santini descontou para o Furacão.

Agora, as equipes voltam a campo nessa sexta-feira. A bola para o jogo de volta das oitavas do torneio vai rolar às 15h (de Brasília), no CT do Caju.

O São Paulo pode até empatar para avançar às quartas de finais. Em caso de igualdade no placar agregado, o duelo irá para os pênaltis.