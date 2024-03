São Paulo encaminha empréstimo do volante Luan ao Vitória; veja detalhes

O volante Luan está perto de ser cedido pelo São Paulo ao Vitória, que disputará a Série A do Campeonato Brasileiro. Os times negociam um empréstimo até o fim desta temporada.

A diretoria do clube nordestino já havia demonstrado interesse no jogador no início deste ano, mas, àquela época, as conversas não avançaram. Desta vez, conforme apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, as partes já acertam os detalhes finais do negócio e esperam fechar o quanto antes.

Fora dos planos do Tricolor, o jogador de 24 anos também conversou com o Criciúma, mas não chegou a um acordo. Ele negociava com um novo empresário antes de definir seu futuro.

Luan já estava sem espaço com Dorival Júnior e, apesar de treinar com o elenco no CT da Barra Funda, não jogou na atual temporada e sequer foi inscrito no Campeonato Paulista. No ano passado, ele renovou seu contrato até o fim de 2026.

Revelado na base do São Paulo, Luan, um dos heróis do time na conquista do Paulista de 2021 sobre o Palmeiras, fez 28 partidas em 2023, sendo apenas 12 como titular.