PVC: Cuca pode ser cobrado pela sociedade, mas tem o direito de trabalhar

O colunista Paulo Vinícius Coelho analisou no De Primeira a contratação de Cuca pelo Athletico-PR, após o técnico ficar quite com a Justiça da Suíça. Na opinião de PVC, Cuca pode ser cobrado pela sociedade pela condenação por estupro em 1989, mas tem o direito de trabalhar uma vez que não tem mais dívida com a Justiça.

'Cuca não tem dívida com a Justiça da Suíça': "O Cuca é um bom técnico para o Athletico-PR, tem uma relação histórica com o Athletico, mora em Curitiba, mas a questão sempre é se ele pode ou não pode seguir sua carreira. O Cuca pediu a reabertura do processo na Suíça, a Justiça na Suíça disse que não podia reabrir o processo porque ele estava prescrito e que, então, considerava o processo anulado. Ele não tem uma dívida com a Justiça suíça".

'Cuca tem o direito de trabalhar': "O Henrique está trabalhando cuidando dos seus negócios na sua cidade natal, o Chico continua trabalhando, embora tenha sido demitido do Grêmio, o Fernando está trabalhando, o Cuca vai trabalhar. O fato de ele trabalhar não exime que existam processos. Agora, ele é um cidadão que não tem dívidas com a Justiça, a Justiça suíça se manifestou sobre isso. Ele vai trabalhar, ou como técnico de futebol ou em outro lugar.

'A sociedade pode se manifestar': "O que não pode acontecer é o Cuca ser condenado pelo sucesso dele. São quatro condenados, a Justiça suíça diz que cancelou o processo e que não há dívida com a Justiça. Há uma dívida com a sociedade? Claro, a sociedade pode se manifestar, mas ele tem o direito de trabalhar e o Athletico-PR decidiu que vai dar a ele essa oportunidade de trabalho, o que não exclui que existam manifestações contra a presença dele".

Assista ao De Primeira na íntegra