Programação do Santos: equipe terá semana livre para treinos antes de enfrentar Inter de Limeira

O Santos terá uma semana livre para treinos antes do jogo contra a Inter de Limeira, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A equipe entrou em campo no último domingo e perdeu para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, com gol de Eduardo Sasha.

Os jogadores do Santos terão folga nesta segunda-feira e se reapresentam no CT Rei Pelé na terça. O elenco terá cinco dias de preparação para encarar a Inter de Limeira no próximo domingo, na Vila Belmiro, às 16 horas (de Brasília).

A grande expectativa para esses dias de trabalho é que Giuliano volte a treinar com o grupo, projetando especialmente as quartas de final do torneio. Espera-se também que o técnico Fábio Carille faça correções pontuais em um time que perdeu dois dos últimos três duelos no Paulistão.

O Santos ainda pode alcançar a liderança geral do Campeonato Paulista. Para isso, precisa vencer a Inter e torcer para que o Palmeiras perca para o Botafogo-SP na Arena Barueri. Em relação à fase seguinte, já está definido que o Peixe terá pela frente a Portuguesa, em jogo único na Vila Belmiro.