Presidente do São Paulo posta foto da perna de Pablo Maia após entrada no clássico

O presidente do São Paulo, Julio Casares, segue manifestando publicamente sua insatisfação com a arbitragem do clássico contra o Palmeiras, no último domingo (3), no Morumbis, pelo Campeonato Paulista. Nesta segunda-feira, o mandatário tricolor publicou uma foto da perna de Pablo Maia após sofrer uma dura entrada de Richard Ríos, passível de expulsão.

O lance aconteceu ainda no primeiro tempo e resultou no gol do São Paulo. O árbitro Matheus Candançan deu apenas cartão amarelo para Richard Ríos pela falta em Pablo Maia, e o VAR não recomendou a revisão da jogada ao juiz de campo.

A expulsão de Richard Ríos ainda no primeiro tempo, com o São Paulo em vantagem no placar, teria um impacto óbvio no clássico, e facilitaria bastante a vida do time comandado por Thiago Carpini.

A falta de Richard Ríos em Pablo Maia é a principal queixa do São Paulo em relação à arbitragem do Choque-Rei. O clube, no entanto, também não concordou com o pênalti não marcado em Luciano, atingido por Piquerez, por trás. O VAR recomendou a revisão da jogada, mas Matheus Candançan manteve sua decisão de campo.

O pênalti a favor do Palmeiras também foi bastante questionado pelos são-paulinos. Rafael atingiu a cabeça de Murilo ao tentar afastar a bola com um soco e, diferentemente do lance envolvendo o Luciano, Matheus Candançan marcou o pênalti após rever a jogada no VAR.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo domingo (10), quando enfrenta o Ituano, no estádio Novelli Júnior, em Itu, às 16h (de Brasília), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O Tricolor, ainda sem vaga garantida nas quartas de final, só depende de si para confirmar a classificação. Para isso, basta vencer o rival, que briga para não ser rebaixado.