Palmeiras acerta renovação do contrato de Richard Ríos

O Palmeiras acertou a renovação do contrato com Richard Ríos. O vínculo, que era válido até dezembro de 2025, passa a valer até dezembro de 2026. A alteração no vínculo foi publicada no BID da CBF hoje.

Essa é a primeira renovação de contrato do colombiano, que chegou ao clube após se destacar no Guarani durante a disputa do Campeonato Paulista de 2023.

Ao todo, Ríos disputou 64 jogos com a camisa do Palmeiras, anotou três gols e deu duas assistências. Na reta final da última temporada, o colombiano ganhou bastante espaço, principalmente após a lesão de Gabriel Menino, em outubro. Pelo clube, ele conquistou o Campeonato Brasileiro de 2023 e busca seu primeiro Campeonato Paulista.

Neste ano, começou bem e disputou 11 dos 12 jogos da equipe na temporada, sendo oito deles como titular. Richard Ríos esteve entre os onze iniciais de Abel Ferreira no jogo contra o São Paulo que terminou empatado por 1 a 1, no Morumbis, em duelo da 11ª rodada do Campeonato Paulista.

O colombiano deve estar à disposição do técnico Abel Ferreira para o duelo contra o Botafogo-SP, válido pela última rodada da fase de grupos do Paulistão. A bola rola às 16h (de Brasília), deste domingo, na Arena Barueri.