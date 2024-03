'Os árbitros paulistas morrem de medo do Abel', dispara Arnaldo Ribeiro

O comentarista Arnaldo Ribeiro detonou no Posse de Bola a arbitragem do polêmico clássico entre São Paulo e Palmeiras. Para ele, os árbitros paulistas têm medo de contrariar o time de Abel Ferreira.

'Árbitros paulistas têm medo do Abel': "A arbitragem paulista morre de medo do Abel Ferreira, todos os árbitros de São Paulo, por conta do que foi criado nesses últimos anos. Por conta da pressão em praticamente todos os jogos. Façam um exercício de imaginação: peguem o que aconteceu no jogo de ontem e transfiram para o Allianz Parque os lances duvidosos contra o Palmeiras. Talvez o jogo não tivesse nem acabado, imagino que teria uma revolução, porque o Abel faz isso também se forma estratégica, a comissão técnica dele e tudo mais. Então, ao barrar a coletiva, o São Paulo perdeu uma oportunidade de deixar o Abel numa situação de desconforto. Aliás, lembrando que na quarta-feira, contra a Portuguesa, no Canindé, a Portuguesa saiu reclamando de campo da mesma forma que o São Paulo saiu hoje num jogo envolvendo o Palmeiras".

'VAR brasileiro é um perigo': "Aí tem outra questão sobre arbitragem: o VAR brasileiro. Eu sempre falei, o VAR brasileiro é um perigo, porque o VAR torna a arbitragem mais manipulável, ele é capaz de enxergar coisas se ele quiser, outras coisas ele finge não ver, ele aumenta a possibilidade de interpretação num jogo qualquer, ele interfere mais no jogo do que a arbitragem de campo, ele é um desastre".

