MPMG bane organizadas de Atlético-MG e Cruzeiro após morte de torcedor

Do UOL, em São Paulo

As torcidas organizadas de Atlético-MG e Cruzeiro foram banidas temporariamente pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) após morte de um torcedor em briga, neste fim de semana.

O que aconteceu:

O MP puniu as organizadas de frequentar estádios em todo o Brasil e seus entornos, respeitando um raio de cinco mil metros, em dias de jogo por dois anos.

A Galoucura foi banida até 4 de março de 2026. A organizada do Atlético-MG retornava de uma suspensão de um ano, seguida de outra de três meses, em 2022 e 2023.

Já a Máfia Azul está banida até 15 de março de 2028, pois já cumpre outra punição que previa seu banimento até março de 2026.

O banimento proíbe o "uso, porte e exibição de qualquer vestimenta, faixa, bandeira, instrumento musical ou qualquer objeto que possa caracterizar a presença da torcida nos estádios ou seus respectivos entornos nos dias de jogos", conforme nota do MP.

A Federação Mineira de Futebol ainda precisa ratificar a decisão do MP, e publicar a decisão em seu site e da CBF, fazendo constar que se trata de Resolução das entidades organizadoras dos campeonatos de futebol que tenham a participação do Cruzeiro e do Atlético.

O promotor de Justiça Fernando Ferreira Abreu, do Procon-MG, também recomendou a criação de um cadastro nacional de torcedores impedidos de frequentar os estádios.

Os clubes de futebol e as Sociedades Anônimas do Futebol (SAF's) devem adotar procedimentos internos para que torcidas organizadas, nitidamente associadas à prática de violência, sejam coibidas de utilizar símbolos e escudos para evitar sanções na esfera desportiva, haja vista a responsabilidade civil objetiva prevista na Lei Geral do Esporte Fernando Ferreira Abreu

A Máfia Azul e a Galoucura também estão proibidas de utilizarem suas respectivas sedes nos dias de jogos de Cruzeiro e Atlético-MG. A pena é uma multa de R$ 50 mil.

O Ministério Público esclarece que, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, a medida educativa aplicada nesta segunda-feira tem caráter cautelar, sendo que após a observância do direito de defesa das entidades acima mencionadas, a ser exercido e apreciado em até trinta dias, a medida será novamente analisada, sendo convalidada ou revogada. Nota do Ministério Público de Minas Gerais

Morte de torcedor

Um torcedor do Cruzeiro morreu no sábado após briga entre membros da Galoucura e Máfia Azul. Segundo a PM, a briga aconteceu no bairro do Barreiro,

Outros torcedores do Cruzeiro foram baleados e ficaram feridos.

O torcedor chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Santa Rita, mas não resistiu.

Dois suspeitos foram presos após intervenção da PM. Uma arma de fogo e um carro foram apreendidos.