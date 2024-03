New Balance aposta em calçado tecnológico para todos níveis de corredores

Imagem: New Balance

Do UOL, em São Paulo

A New Balance lançou o tênis FuelCell Rebel v4, um modelo elaborado para todos os níveis de corredores, desde iniciantes até os mais avançados.

Mais performance

O calçado foi projetado para ser democrático, ou seja, é para corredores de todos os níveis.

Os grandes destaques são leveza, velocidade e estabilidade.

A entressola utiliza a tecnologia FuelCell e a infusão de Pebax, proporcionando maior retorno de energia.

O solado possui um perfil geométrico que auxilia na fluidez da passada e áreas de borracha no antepé para maior tração.

O cabedal foi desenvolvido em Fanton Fit, uma malha ultraleve que proporciona conforto e ajuste ideal.

FuelCell Rebel v4, novo tênis da New Balance Imagem: New Balance

Detalhes

O modelo pesa menos de 200 gramas e o calçado já existia e foi reformulado em relação à versão anterior.

O calçado terá, inicialmente, duas cores diferentes, mirando os corredores que buscam estilo.

A pré-venda começa hoje (4) no e-commerce da New Balance, com venda geral a partir de 8 de março por R$ 999,99.

Além do FuelCell Rebel v4, a linha FuelCell inclui os modelos FuelCell SuperComp Elite e FuelCell SuperComp Trainer.