MP de Minas Gerais bane torcidas organizadas de Cruzeiro e Atlético-MG temporariamente

O Ministério Público de Minas Gerais anunciou, nesta segunda-feira, o banimento temporário da Galoucura e da Máfia Azul. A decisão aconteceu depois de membros das torcidas organizadas de Atlético-MG e Cruzeiro entrarem em conflito no último sábado.

A confusão entre as duas maiores torcidas organizadas de Minais Gerais resultou na morte de uma pessoa. A decisão foi anunciada pelo órgão através de um comunicado.

"As Torcidas Organizadas Máfia Azul e Galoucura, que se confrontaram no último final de semana em Belo Horizonte, resultando na morte de um dos envolvidos e lesões por disparos de arma de fogo em outros dois torcedores, foram banidas temporariamente, por dois anos, pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Elas estão proibidas de frequentar estádios no território nacional e seus respectivos entornos nos dias de jogos, respeitando um raio de cinco mil metros, por analogia ao artigo 201, parágrafo 1º, inciso I, da Lei Geral do Esporte - Lei nº:14.597/23", diz a nota.

O banimento consiste na proibição do uso de roupas, bandeiras e faixas que possam remeter às torcidas organizadas

Os dois grupos já haviam sido banidos dos estádios anteriormente. A Máfia Azul ainda está cumprindo sua punição temporária até março de 2026 e agora pode ficar suspensa até 15 de março de 2028. A Galoucura acabou de retornar após um ano e três meses banida e pode ficar longe dos estádio até quatro de março de 2026.