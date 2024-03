Mesmo eliminado, António Oliveira soma bons números desde que assumiu o Corinthians

Contratado para substituir Mano Menezes, o treinador António Oliveira faz um bom começo de trabalho no Corinthians. Desde que assumiu o Timão, no início de fevereiro, sua equipe é a que possui os melhores números do Campeonato Paulista, superando até mesmo Palmeiras, São Paulo e Santos.

Segundo o Sofascore, somando as últimas cinco rodadas do Paulistão, o Corinthians é o time que mais conquistou pontos (10), mais marcou gols (11) e que mais possui posse de bola (61%). Além disso, o time de António Oliveira tem o melhor saldo de gols (+5)

Ainda neste recorte, o clube Alvinegro é o segundo que mais criou grandes chances (16) e que mais tentou finalizações (90). O Corinthians soma três vitórias, um empate e um revés com o treinador.

? @Corinthians entre os 16 times do Paulistão desde a estreia de António Oliveira: 1º em pontos conquistados (10)

1º em gols marcados (11)

1º em saldo de gols (+5)

1º em posse de bola (61%)

2º em Nota Sofascore (7.00)

2º em finalizações (90)

2º em grandes chances (16) ?? pic.twitter.com/LKssLUXc13 ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) March 4, 2024

Apesar dos números positivos, o Timão, que teve um início muito abaixo com Mano Menezes, não conseguiu a classificação para a próxima fase do Estadual, mesmo ainda possuindo um jogo em seu calendário.

Atualmente, a equipe ocupa a quarta colocação do Grupo C, com 13 pontos, e não pode mais alcançar a pontuação da Inter de Limeira, que está na segunda posição com 17 unidades.

Para contar com António Oliveira, o Corinthians precisou desembolsar pouco mais de um milhão de reais ao Cuiabá, clube que tinha os direitos do treinador. O contrato entre as partes é válido até o fim de 2024, com renovação automática por mais um ano conforme performance.

O último compromisso do Corinthians nesta edição do Campeonato Paulista será no próximo domingo, às 16h (de Brasília), contra o Água Santa.