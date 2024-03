Arsenal faz 5 no 1° tempo, amassa Sheffield e segue na briga pelo título do Inglês

Hoje, o Arsenal goleou o Sheffield United por 6 a 0 pela 27ª rodada do Campeonato Inglês, fora de casa. A sexta vitória seguida do time no torneio contou com gols de Odegaard, Bogle (contra), Martinelli, Havertz, Ben White e Rice.

Durante o duelo, o atacante Gabriel Jesus voltou após período fora por uma lesão no joelho. A última partida do ex-Palmeiras havia sido contra o Nottingham Forest, no dia 21 de janeiro.

Com 61 pontos, os londrinos estão na terceira posição, atrás de Manchester City (62) e Liverpool (63), respectivamente segundo e primeiro colocados. Já os mandantes estão na lanterna, com 13.

Na próxima rodada, o Arsenal encara o Brentford às 14h30 (de Brasília) de sábado (9), no Emirates Stadium. O Sheffield United, por sua vez, tem pela frente o Bournemouth na mesma data, às 12h, no Vitality Stadium.

Como foram os gols

Em um começo avassalador, o Arsenal abriu o placar aos quatro minutos, quando Rice cruzou para Odegaard completar para o fundo do gol. Pouco depois, aos 12, Bogle marcou contra o próprio patrimônio.

Aos 14, os visitantes ainda conseguiram marcar o terceiro, consolidando a superioridade, dessa vez, com Martinelli balançando as redes. Ainda aos 24, o time de Mikel Arteta transformou a vitória parcial em goleada: Havertz bateu cruzado e venceu Grbic.

Dominante, o Arsenal logo chegou ao quinto gol antes do fim da primeira etapa. O volante Rice pegou de primeira após receber de Saka, aos 38 minutos.

Mesmo com larga vantagem, os londrinos seguiam em busca de ampliar a vantagem. Foi assim que, aos 12 do segundo tempo, Ben White marcou o sexto e deu números finais ao duelo.