Giro: Inter de Milão vence o Genoa e aumenta vantagem na liderança do Italiano

A Inter de Milão conquistou mais uma vitória nesta segunda-feira. No Giuseppe Meazza, pela 27ª rodada do Campeonato Italiano, a equipe venceu o Genoa por 2 a 1, com gols de Asllani e Alexis Sánchez, e se aproximou ainda mais do título da competição. Johan Vásquez anotou o gol dos visitantes.

Com o resultado positivo, a Inter alcançou sua nona vitória seguida no Italiano. Além disso, os donos da casa chegaram aos 72 pontos e abriram 15 de vantagem para a vice-líder Juventus, que perdeu na rodada.

O Genoa, que conseguiu arrancar o empate com a Inter no primeiro turno, segue no meio da tabela. A equipe ocupa a 12ª posição com 33 pontos conquistados.

A Inter terá o resto da semana livre para focar no duelo de sábado, contra o Bologna, pelo Italiano. Pela mesma competição, o Genoa encara o Monza, também no sábado.

A Inter de Milão abriu o placar do duelo aos 30 minutos do primeiro tempo, com Asllani. Alexis Sánchez encontrou o volante dentro da área, que bateu forte no alto para vencer o goleiro Martínez.

Logo depois, aos 37 minutos, a Inter encontrou o segundo gol. Após revisão do VAR, o árbitro anotou pênalti para os donos da casa. Alexis Sánchez bateu bem, converteu a cobrança e ampliou o marcador.

O segundo tempo começou morno, com a Inter controlando o jogo. Todavia, aos 8 minutos, após erro de Asllani no meio de campo, o Genoa recuperou a posse, trocou passes e levantou a bola na área dos donos da casa. A defesa do time de Milão afastou mal, e Johan Vásquez finalizou de fora da área no canto para diminuir o placar.

Mais atento na segunda etapa, o Genoa assustou a Inter novamente aos 20 minutos, quando balançou as redes mais uma vez. Contudo, o assistente anulou o gol rapidamente devido à posição irregular de Vitinha, autor do gol.

O gás do Genoa não durou muito, e a Inter não encontrou dificuldades na reta final do duelo. O placar se manteve o mesmo, e os donos da casa conquistaram mais três pontos na corrida pelo título italiano.