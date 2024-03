Fábio Matias evita falar em efetivação no Botafogo após vitória no clássico

O Botafogo venceu o Fluminense por 4 a 2, mas acabou fora nas semifinais do Campeonato Carioca. Mesmo assim, os alvinegros saíram de campo elogiados por mais uma boa atuação da equipe.

Com isso, o técnico interino Fabio Matias foi questionado sobre uma possível efetivação no cargo.

"Eu sou funcionário do clube. Neste momento é um função que precisam, de um auxiliar permanente. Para quando tiver percalços ter condição de continuar e ajustar. A gente continua preparando a equipe para quem vai vir. Nosso objetivo é deixar as coisas da melhor forma possível. Vamos deixar a casa organizada para que a chegada do novo treinador seja menos traumática. Esse é o meu objetivo", disse.

O comandante ainda destacou a força do elenco. O Alvinegro foi a campo com uma equipe praticamente reserva.

"Não só pela vitória, mas foi um bom jogo. Tudo que foi proposto a gente conseguiu cumprir. Principal de tudo é valorizar a todos. O processo de futebol para clubes como o nosso que tem muitas competições é você conseguir rodar e valorizar todo mundo. E a gente vem conseguindo. Isso mostra que é um clube forte. E vale para o próximo jogo, contra o Red Bull, que a torcida mantenha essa energia positiva para a partida", declarou.

O Botafogo passa a focar na Libertadores agora. Os alvinegros iniciam a disputa por uma vaga na fase de grupos nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Bragantino, no Nilton Santos.