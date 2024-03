Ex-Corinthians, zagueiro Felipe anuncia que vai se aposentar ao fim da temporada

O zagueiro Felipe, ex-jogador do Corinthians que atualmente defende o Nottingham Forest, da Inglaterra, confirmou em suas redes sociais nesta segunda-feira que irá se aposentar dos gramados ao término desta temporada. O jogador de 34 anos não explicou os motivos que o levaram a tomar a decisão, mas disse que se pronunciará em breve.

"Chegou a hora de deixar os gramados, e a ideia é parar ao término dessa temporada, aqui no Nottingham Forest, na Inglaterra. É cedo para explicar os motivos, algo que farei adiante. Tenho contrato e quero honrá-lo como sempre fiz por todos os clubes pelos quais defendi. Mas por respeito às equipes que têm me procurado para futuro e até mesmo ao meu clube atual, quis vir aqui adiantar esse assunto e me pronunciar com o coração aberto e honestidade", disse o atleta em seu Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Augusto (@felipe.augusto)

Felipe ganhou destaque no futebol brasileiro vestindo a camisa do Corinthians. O jogador defendeu o Timão entre os anos de 2012 e 2016, conquistando quatro títulos: o Mundial de Clubes (2012), o Paulista e a Sul-Americana (2013) e o Campeonato Brasileiro de 2015.

O defensor foi vendido pelo clube do Parque São Jorge ao Porto, de Portugal, antes de atuar pelo Atlético de Madrid, da Espanha. O jogador, que já representou a Seleção Brasileira, está no Nottingham Forest desde o começo do último ano.

Veja, na íntegra, o comunicado publicado pelo jogador:

"Olá a todos... Hoje estou aqui pra fazer um comunicado sobre o meu futuro.

Venho pensando muito nos últimos meses e, juntamente da minha família, tomei uma decisão sobre o meu futuro no futebol. Foram grandes momentos vividos, uma carreira que só posso agradecer, jogando em grandes clubes, quatro países diferentes, Seleção Brasileira e muita história para contar pelo resto da vida.

Mas chegou a hora de deixar os gramados e a ideia é parar ao término dessa temporada aqui no Nottingham Forest, na Inglaterra.

Ainda é cedo para explicar os motivos, algo que farei adiante, pois ainda tenho contrato e quero honrá-lo como sempre fiz por todos os clubes pelos quais defendi. Mas por respeito aos clubes que têm me procurado para futuro e até mesmo ao meu clube atual, quis vir aqui adiantar esse assunto e me pronunciar com o coração aberto e honestidade.

Obrigado e bora aproveitar esses últimos meses da melhor maneira, com muita alegria, intensidade e dedicação"