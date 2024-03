Ex-Corinthians e seleção, zagueiro Felipe anuncia aposentadoria em junho

Com passagem pelo Corinthians e pela seleção brasileira, o zagueiro Felipe, hoje no Nottingham Forest, da Inglaterra, anunciou que vai se aposentar do futebol.

O que aconteceu

Felipe anunciou nas redes sociais que vai se aposentar ao término do seu contrato com o Nottingham Forest. O atual vínculo do defensor vai até o dia 30 de junho de 2024.

O zagueiro não explicou a fundo os motivos para a decisão. "Ainda é cedo para explicar os motivos, algo que farei adiante, pois ainda tenho contrato e quero honrá-lo como sempre fiz por todos os clubes pelos quais defendi".

Ele afirmou que anunciou a decisão antecipadamente "em respeito aos clubes que o têm procurado para o futuro". Atualmente com 34 anos, ele ficaria livre no mercado ao término do seu contrato com o Nottingham Forest.

Foram grandes momentos vividos, uma carreira que só posso agradecer, jogando em grandes clubes, quatro países diferentes, Seleção Brasileira e muita história para contar pelo resto da vida. Mas chegou a hora de deixar os gramados e a ideia é parar ao término dessa temporada aqui no Nottingham Forest, na Inglaterra [...] Obrigado e bora aproveitar esses últimos meses da melhor maneira, com muita alegria, intensidade e dedicação. Felipe, em suas redes sociais

Carreira de Felipe

Criado no União Mogi (SP), Felipe se destacou atuando pelo Bragantino em 2011. No ano seguinte, ele passou a defender o Corinthians.

Entre 2012 e 2016, o zagueiro conquistou diversos títulos, entre eles a Libertadores e o Mundial de Clubes, além de um Brasileirão — no qual foi titular e um dos destaques do time.

A ida para a Europa veio em 2016, quando foi comprado pelo Porto. Titular na equipe portuguesa, ele passou a entrar nas listas de Tite durante a passagem do treinador pela seleção brasileira.

Após o Porto, Felipe ainda passou pelo Atlético de Madrid até chegar ao Nottingham Forest no ano passado. Na atual temporada, ele tem sete jogos disputados.