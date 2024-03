Ex-árbitros divergem sobre polêmicas com VAR em São Paulo x Palmeiras

Cinco ex-árbitros ouvidos pelo UOL tiveram interpretações diferentes sobre as polêmicas da arbitragem de Matheus Delgado Candançan no empate por 1 a 1 entre São Paulo e Palmeiras, pelo Paulistão.

Análises divergentes

Os ex-árbitros comentaram o pênalti sofrido por Murilo e a possível falta na área em Luciano. O árbitro da partida não marcou a penalidade em campo e foi chamado pelo VAR em ambos os lances, mas só mudou sua decisão na jogada envolvendo o zagueiro do Alviverde.

Também foi abordada a falta de Richard Ríos em Pablo Maia. O meia palmeirense solou o adversário e só foi advertido com o cartão amarelo. O VAR não sugeriu revisão. Após a partida, o são-paulino disse que o árbitro alegou que não poderia expulsar Ríos porque a jogada terminou em gol.

Pênaltis (o dado e o não)

Pênalti em cima do Murilo foi claríssimo. Ele vai, mesmo sem olhar, erra a bola e acerta a cabeça. sem querer também é pênalti. Na minha visão, esse lance é indiscutível. O pênalti não marcado no Luciano, são tantas determinações subjetivas para os árbitros, consigo justificar a marcação e a não marcação. Cada vez as Federações estão tornando a vida dos árbitros mais difíceis, tem que interpretar uma série de coisas. Eu marcaria, acho que o Piquerez, quando se desequilibra, acerta o Luciano por trás. Sem querer também é pênalti. Eu marcaria as duas faltas. Alfredo Loebeling

Penal correto a favor do Palmeiras. Rafael não toca a bola, só a cabeça do Murilo. A VAR, Diane Muniz, foi feliz ao analisar o lance pela câmera lateral. Por igual, foi pênalti do defensor do Palmeiras em Luciano. O contato, também imprudente, foi por trás, falta evidente e com claro prejuízo tático. Luciano se desequilibrou e até caiu. Lance bem mais claro do que o penal a favor do Palmeiras, pois, neste, a bola ainda estava em disputa. Mais uma vez a VAR atuou bem ao recomendar a revisão, mas o árbitro se houve muito mal. Manoel Serapião

Quem acerta a bola é o Murilo, o Rafael não toca na bola. Ele saiu para tentar fazer a defesa, mas ele não acerta a bola e acerta o rosto do Murilo. Isso é falta. O pênalti foi bem marcado. Já o Luciano tenta dominar a bola, que escapa e depois tem um contato com o Piquerez. Na minha opinião, contato normal de jogo, o árbitro acertou ao não marcar a penalidade. Nadine Basttos

Concordo com ambas decisões, tomadas em campo, pelo árbitro. Jogo muito difícil, muito faltoso, com muitas simulações e equilíbrio técnico. Gostei bastante do trabalho da equipe de arbitragem. Só teremos bom futebol quando tivermos boas arbitragens. Emidio Marques

No meu modo de ver não houve pênalti. Se os árbitros forem considerar pênalti, terão que marcar ao longo do jogo muito mais pênaltis, e não o fazem. No lance do Luciano, acho que não houve o pênalti. Ulisses Tavares

Falta em Pablo Maia

Indiscutível jogo brusco grave de Ríos em Pablo Maia por uso de força excessiva — travas da chuteira bem acima do tornozelo. Cartão vermelho indiscutível por assumir o risco de lesionar o adversário (não é preciso que lesione). Note-se que o fato de ter havido vantagem, que, no caso, nem deveria ser dada, não excluía o vermelho. Aqui, tanto o árbitro como a VAR erraram feio. Resumo da ópera: O São Paulo foi prejudicado pela arbitragem de campo duas vezes, e de vídeo uma vez. Manoel Serapião

Esse foi o lance mais polêmico do jogo na minha opinião, um lance claríssimo para cartão vermelho. Richard Rios atinge com as travas da chuteira e com força acima da linha do tornozelo do Pablo Maia, isso é considerado jogo brusco grave, Lance para cartão vermelho, erro do árbitro e do VAR por não recomendar a revisão. Nadine Basttos

