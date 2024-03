Especulado no PSG, Rafael Leão garante que seu futuro está no Milan: "Sou leal"

Recentemente, o atacante Rafael Leão, do Milan, teve seu nome ligado ao Paris Saint-Germain para ser o substituto de Mbappé. No entanto, em entrevista para o Corriere dela Sera, o português garantiu que não sairá do clube italiano tão cedo.

"Meu futuro está no Milan. Estou aqui e ainda tenho um contrato de quatro anos. O Milan me ajudou quando eu estava numa situação muito difícil. Não esqueço, sou leal. Cheguei menino, aqui cresci como homem e como jogador de futebol", disse.

Rafael Leão, que vem sendo um dos destaques do Milan nas últimas temporadas, contou o que precisa fazer para marcar de vez seu nome na história do clube italiano.

"Tenho que ganhar coisas importantes, como a Liga dos Campeões ou a Liga Europa. As coisas boas são esquecidas muito rapidamente, então você tem que vencer todos os anos, tanto quanto possível. Quando você está no Milan você tem que fazer isso, não é uma escolha, é um dever. Para deixar seu nome na história", explicou.

Eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões nesta temporada, o Milan segue vivo e sonhando com o título da Liga Europa. Na próxima quinta-feira, o time de Leão terá confronto contra o Slavia Praha, pela ida das oitavas de final da competição europeia.

No mês passado, Rafael Leão denunciou uma ofensa racista nas redes sociais, exibindo uma mensagem de ódio de um usuário. Ele relembrou o caso e disse que os jogadores de futebol precisam se unir para tentar acabar com isso.

"Infelizmente, existem pessoas assim nas redes sociais e não apenas lá. Muitas vezes falta educação na família e na escola. Ele nem sabe o que fez. E isso é um problema: os racistas muitas vezes nem percebem que são racistas", falou.

"O racismo está em toda parte. É por isso que nós, jogadores de futebol, temos que tentar fazer alguma coisa, visto que temos tanta popularidade. Devemos explorar esta força, enviando mensagens", completou.