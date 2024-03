Diniz justifica escalação alternativa do Fluminense em derrota para o Botafogo

O Fluminense foi derrotado por 4 a 2 pelo Botafogo, no Maracanã, neste domingo. Com o resultado, os tricolores acabaram na quarta posição da Taça Guanabara e vão ter pela frente o Flamengo na semifinal.

O técnico Fernando Diniz surpreendeu ao escalar uma equipe alternativa no clássico. O comandante explicou sua decisão.

"O time que foi a campo é porque achei importante rodar. Temos jogadores pra isso e tivemos um jogo muito desgastante contra a LDU-EQU. Muitos jogadores relataram cansaço e que dobraram com o Flamengo. Preferimos colocar um time com mais saúde", disse.

Diniz também pregou foco na sequência da temporada.

"O resultado do clássico não impacta no dia a dia. Minha vontade sempre foi de ganhar todos os jogos. Temos que continuar trabalhando para melhorar para que no próximo clássico a gente vença. Temos que trabalhar e procurar fazer o nosso melhor em todas as partidas. Melhorar o que aconteceu no jogo de hoje e que não conseguimos vencer", declarou.

O Fluminense terá a semana para se preparar para o jogo de sábado, contra o Flamengo, pela semifinal do Estadual.