Derrapada do Fluminense quebra série de finais contra o Flamengo no Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

As duas derrotas do Fluminense nos clássicos nas rodadas decisivas da Taça Guanabara embaralharam as semifinais do Carioca. Com isso, chegou ao fim a sequência de quatro finais do estadual com confrontos entre Flamengo e Fluminense.

O que aconteceu

O duelo Fla-Flu desta vez será na semifinal, com vantagem do empate para o lado rubro-negro.

Antes, Flamengo e Fluminense fizeram as finais do Carioca de 2020 a 2023. Foram dois títulos para cada lado.

Em 2019, na última final sem um dos dois rivais, a decisão foi entre Flamengo e Vasco. O troféu ficou na sala rubro-negra.

O detalhe que apimenta a semifinal desta vez é o jejum do Fluminense em clássicos. Desde a final do Carioca 2023, vencida por 4 a 1, o time de Diniz não ganhou mais de qualquer um dos três rivais do Rio.

Agora chegou a hora de ganhar. Não tem para onde correr. Para ser campeão, vai ter que ganhar clássicos. Os jogos decisivos. É focar 100% no Carioca para ir em busca do tricampeonato. Renato Augusto, meia do Fluminense, revelado pelo Flamengo

Perda da vantagem

Se tivesse vencido o Botafogo, o Fluminense terminaria a Taça Guanabara em segundo e teria a vantagem em uma semifinal que seria contra o Nova Iguaçu, considerando os demais resultados da rodada.

Só que o tropeço fez com que o time de Diniz caísse para a quarta posição, ficando com três pontos a menos do que o Nova Iguaçu e um a menos que o Vasco.

Em tese, jogar contra um dos pequenos do estado é boa notícia para o Vasco, embora a campanha do Nova Iguaçu chame a atenção neste ano.

O Botafogo foi o grande que sobrou fora das semifinais. Vai ter que se contentar com a Taça Rio.

O jogo de ida entre Flamengo e Fluminense será no sábado (9), porque Nova Iguaçu x Vasco necessariamente terá que ser no domingo (10) — o cruz-maltino enfrenta o Água Santa na quinta-feira anterior, pela Copa do Brasil.