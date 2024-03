Coritiba anuncia troca na fornecedora de material esportivo; veja detalhes

O Coritiba anunciou uma troca na fornecedora de material esportivo nesta segunda-feira. A Diadora entrará no lugar da 1909.

A marca própria administrada pelo clube estava presente desde 2019. O acordo com o grupo italiano é o maior da história do time e é válido por cinco anos.

Essa não é a primeira vez que a Diadora fornecerá material para o Coritiba, com a primeira e única vez até então sendo entre 2006 e 2007.

Foco no jogo de volta das quartas de final! ?? Sábado é dia de vir para o Couto bem mais cedo e jogar junto com o Verdão. #VamosCoxa#PraCimaVerdão pic.twitter.com/sn58jhFpEz ? Coritiba (@Coritiba) March 4, 2024

A estreia da coleção está marcada para o mês de junho. A troca faz parte da estratégia da SAF de valorizar ainda mais as propriedades comerciais da agremiação.

"O novo contrato com a Diadora representa mais uma etapa do processo de elevação do patamar do Coritiba. Mais do que fornecer material esportivo, o retorno da Diadora representa um grande passo no nosso planejamento. Além de oferecer produtos de alta performance, com padrão de qualidade global, a Diadora também compartilha nossa paixão pelo esporte e nosso compromisso com a excelência, impactando diretamente nossa comunidade e torcedores. É uma marca que já tem uma relação próxima com a torcida alviverde, e que traz uma memória afetiva muito bacana", falou Carlos Amodeo, CEO do Coritiba.

Após a queda para à Série B, o Coritiba quer voltar à elite do futebol brasileiro neste ano. Além da segunda divisão, o Coxa disputa em 2024 o torneio estadual e a Copa do Brasil.