Corinthians ganha folga dupla após eliminação no Paulista e se reapresenta na terça-feira

O elenco do Corinthians ganhou folga dupla após a eliminação precoce na primeira fase do Campeonato Paulista. Os jogadores descansaram neste domingo, um dia após a vitória sobre o Santo André, na Neo Química Arena, e voltarão a ficar de recesso nesta segunda-feira. A reapresentação está marcada para terça.

As demais atividades da semana no CT Dr. Joaquim Grava ocorrerão pela manhã. Serão cinco sessões de treino antes do duelo contra o Água Santa, que ocorre no domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio.

Apesar da vitória nos últimos minutos contra o Santo André, o Timão foi eliminado do Paulistão por conta do triunfo da Inter de Limeira diante do Ituano. O time do Parque São Jorge está na lanterna do Grupo C, com 13 pontos, e não pode mais alcançar o segundo colocado da chave, que tem 17.

Para a rodada final, o Corinthians não terá António Oliveira no banco de reservas, já que ele está suspenso. A equipe, então, deve ser comandada por um dos auxiliares do português. O zagueiro Gustavo Henrique também é desfalcará o time por suspensão.

Após encarar o Água Santa, o Timão terá pela frente o duelo contra o São Bernardo, válido pela segunda fase da Copa do Brasil, no próximo dia 14. Mesmo em caso de classificação, a equipe ficará cerca de 20 dias sem entrar em campo, voltando apenas no início da Sul-Americana, em abril.

Veja a programação da semana do Corinthians:

Segunda-feira, 04/03



Descanso

Terça-feira, 05/03



Manhã - Treino

Quarta-feira, 06/03



Manhã - Treino

Quinta-feira, 07/03



Manhã - Treino

Sexta-feira, 08/03



Manhã- Treino

Sábado, 09/03



Manhã- Treino

Domingo, 10/03



16h00 - Água Santa x Corinthians



Campeonato Paulista | 1ª Fase | 12ª Rodada