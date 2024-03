Como foi a 'coletiva da discórdia' que irritou o São Paulo e motivou veto

O veto do São Paulo à utilização da sala de imprensa do MorumBis por parte do Palmeiras teve origem em um episódio de mais de três meses atrás: a noite do dia 25 de outubro do 2023, quando o Palmeiras venceu o São Paulo por 5 a 0 no Allianz Parque.

O que aconteceu

No estádio palmeirense só há uma estrutura de sala de imprensa, que é utilizada pelo Palmeiras. Os visitantes organizam suas coletivas em um espaço improvisado.

Naquela noite, o local costumeiro das coletivas havia mudado por conta de reclamações anteriores. Geralmente, o local utilizado ficava muito próximo aos elevadores no caminho da saída, o que fazia o barulho de fundo atrapalhar a entrevista.

O novo local ficava exatamente ao lado da concentração dos jornalistas para a Zona Mista. O local também é passagem e porta de saída do vestiário dos gandulas.

No lugar, o Tricolor foi impedido de colar o backdrop na parede. O pano exibe os patrocinadores do clube e aparece atrás do treinador; a justificativa foi de que iria "descascar a parede".

O São Paulo improvisou e colocou em uma estrutura metálica. Os profissionais de comunicação colaram como conseguiram, mas o patrocínio ficou visivelmente torto.

Os jornalistas precisaram sentar-se no chão e não havia estrutura de tomadas por perto. O assessor tricolor precisou se abaixar por toda a coletiva de maneira a distribuir o microfone utilizado pelos repórteres para as perguntas ao técnico.

O São Paulo achou estranho a alteração do local original de coletivas naquela noite. O clube tinha recebido uma reclamação do Palmeiras por provocações em redes sociais após ter eliminado o rival na Copa do Brasil e desconfia que a mudança tenha relação.

Jornalistas acompanham entrevista de Dorival Junior, então técnico do São Paulo, no chão de espaço cedido pelo Palmeiras para a coletiva Imagem: Reprodução

São Paulo não teria pedido sala

O UOL conversou com pessoas da cúpula palmeirense que argumentaram que o São Paulo não pediu para utilizar a sala de imprensa. Se o tivesse feito, o Palmeiras teria liberado o espaço.

Na Copa do Brasil, Dorival Jr concedeu entrevista na sala de coletivas do Palmeiras. Segundo pessoas do clube, o São Paulo preferiu fazer no espaço menor, mas poderia ter utilizado a sala novamente caso tivesse solicitado.

O São Paulo só utilizou a sala de coletivas do Allianz Parque uma vez: na Copa do Brasil. As demais entrevistas foram sempre em espaço improvisados na área de imprensa.

Dorival Jr concede entrevista na sala de coletivas do Allianz Parque depois de Palmeiras x São Paulo pela Copa do Brasil Imagem: Reprodução

Canal do São Paulo

