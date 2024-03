Fagner alcança a marca de 70 assistências pelo Corinthians

Fagner, lateral direito do Corinthians, alcançou neste sábado 70 assistências com a camisa do Timão. O atleta chegou à marca na vitória da equipe contra o Santo André, por 3 a 2, com dois passes para gol.

Segundo o portal Meu Timão, Fagner é o sétimo jogador com mais assistências na história do Corinthians. O atleta já havia atingido a posição antes do jogo contra o Santo André.

Fagner está atrás de apenas outros seis jogadores no ranking: Baltazar (88), Vaguinho (104), Rivellino (120), Luizinho (166), Marcelinho Carioca (187) e Cláudio (191).

Mais duas assistências na conta do nosso lateral! 2??3?? ? Rodrigo Coca#VaiCorinthians pic.twitter.com/GCizpGuHg5 ? Corinthians (@Corinthians) March 3, 2024

"Está jogando bem, como já jogou nas mãos de outras pessoas. Tem qualidade, percebe muito bem sua intuição. Tecnicamente é acima da média, tomada de decisão. Ele percebe os espaços, participou de dois gols, nós contamos com ele, como todos os outros. É talentoso, de muita qualidade", disse.

Com contrato até o fim do ano, o futuro de Fagner no Corinthians ainda é incerto. Contudo, caso mantenha o bom nível durante a temporada, o clube pode investir na ampliação do vínculo do lateral de 34 anos.

