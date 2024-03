Cesar Almeida e Eduardo Mattar vencem principais disputas do 36º Torneio de Verão em Santo Amaro

O Clássico, a 1,45m, encerrou o Concurso de Salto Nacional CSN3* 36º Torneio de Verão no Clube Hípico de Santo Amaro, no último domingo. A disputa foi acirrada: dos 41 conjuntos, cinco foram ao desempate e três voltaram a garantir percurso limpo. O medalhista pan-americano Cesar Almeida, com Nefertite Império Egípico, BH de 11 anos que está com o cavaleiro há cerca de dois anos e meio, levou a melhor.

O cavaleiro olímpico e atual campeão sul-americano José Roberto Reynoso, montando Kentucky M, BH de 12 anos, foi o vice-campeão. De quebra, o cavaleiro também foi quarto colocado, com Cornet Dor JMen. Em terceiro lugar, chegou Arthemus de Almeida, com Dubruc JMen, BH de 11 anos.

Na noite do sábado, a Copa Ouro, a 1,35m, foi o ponto alto. Dos 62 conjuntos, 17 foram ao desempate e a liderança mudou de mão em mão, com sete conjuntos zerados.

O jovem talento Eduardo Mattar com Galiano: campeão da Copa Ouro.

Ao final, quem levou a melhor foi Eduardo Mattar, o Dudu, de 20 anos, campeão sul-americano Young Riders 2022, que, montando Galiano de Fourches, venceu sua primeira Copa Ouro em 38s52, único tempo abaixo dos 39 segundos.

"Essa, sem dúvida, foi uma vitória importantíssima, que venho buscando faz um bom tempo", comemorou o jovem vencedor.

Sagrou-se vice-campeão Caio Pace, montando Elevage du Rouet, cedido por José Roberto Reynoso, para quem o cavaleiro passou a trabalhar há sete meses, em 39s73. Já o terceiro posto ficou com o jovem talento Raphael Mari e Istanbul, que cruzaram a linha de chegada em 40s60.