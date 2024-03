Ceni prevê dificuldades em sequência do Bahia fora de casa, mas diz: "Temos que vencer"

No último domingo, o Bahia venceu a Jacuipense, por 2 a 0, na Arena Fonte Nova. Agora, a equipe terá uma sequência complicada, serão três jogos fora de casa. O primeiro será contra o Ceará, pela Copa do Nordeste, o segundo diante do Jequié, pelo Campeonato Baiano e, por fim, contra o Caxias, pela Copa do Brasil.

Em entrevista coletiva, o treinador Rogério Ceni explicou os desafios de jogar longe de Salvador, mas se mostrou otimista para sair com resultados positivos.

"As viagens atrapalham, cai a parte física. Até o final do mês é jogo de três em três dias. E em todas as frentes temos que vencer. Tem jogo decisivo na Copa do Brasil, jogo decisivo no Campeonato Baiano, jogos importantes na Copa do Nordeste. Serão dias difíceis, mas esperamos ganhar", disse.

? Bom dia já com foco no Ceará! Quarta tem Lampions fora de casa e seguiremos em luta pra manter a liderança também no Nordestão. #BBMP pic.twitter.com/Dh6uqL65Fk ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) March 4, 2024

Rogério Ceni também disse que o Bahia não tem nenhuma competição como prioridade, já que todas são importantes.

"Em todo lugar que eu passo eu pergunto qual é a prioridade. E no final a prioridade é vencer. Porque se não chega na final do Baiano é uma vexame, se não chega no Nordeste é vexame. Espero que a gente tenha energia para vencer. O jogo contra o Caxias pelas circunstâncias que é, é mais complicado. Tem que jogar com todo mundo sempre, ganhar sempre. É muito jogo. É difícil manter foco, concentração e energia", falou.

Ceará e Bahia se enfrentam na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.