Após eliminação no Paulista, Corinthians ficará longe da Neo Química Arena por um mês

O jogo contra o Santo André, que ocorreu neste sábado, foi o último do Corinthians na Neo Química Arena em março. Com a eliminação no Paulista, o Timão possui apenas dois jogos para serem disputados neste mês, ambos fora de casa.

Os dois jogos do Corinthians no mês, contra Água Santa e São Bernardo, vão acontecer na cidade de São Bernardo. O primeiro duelo é válido pela última rodada do Campeonato Paulista, enquanto o segundo pela segunda fase da Copa do Brasil.

Com isso, o Corinthians voltará a mandar um jogo na Neo Química Arena apenas nos dias 3 ou 10 de abril, pelas primeiras rodadas da Copa Sul-Americana. O sorteio da competição, que ocorrerá no dia 18 de março, definirá a data exata que o Timão voltará ao estádio e os mandos de campo.

A Fiel torcida faz a diferença! ??? ? José Manoel Idalgo#VaiCorinthians pic.twitter.com/gKXCqSZCWk ? Corinthians (@Corinthians) March 3, 2024

O duelo com o Atlético-MG, válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, está previsto para acontecer no dia 13 de abril. O Timão é o mandante deste jogo, que deve ocorrer na Neo Química Arena.

Além disso, durante o período sem entrar em campo, o Corinthians deve realizar alguns amistosos. Todavia, a tendência é que os jogos ocorram fora do estado de São Paulo e, consequentemente, longe de Itaquera.