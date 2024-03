Após 'caso Wallace', CBV lança curso sobre uso consciente nas redes sociais

Amanhã, a Confederação Brasileira de Voleibol lançará um curso sobre o uso consciente nas redes sociais. A ação faz parte da campanha "Você Inspira, o Mundo Muda", liderada pela entidade após o caso envolvendo o atleta Wallace Souza e o presidente Lula.

"A campanha é direcionada a todo o universo do vôlei, não somente atleta. A ideia é que a gente possa atender todo mundo que milita dentro da modalidade, comissões técnicas, dirigentes, etc. É um convite mais amplo para que todos participem e entendam esses novos tempos que nós estamos vivendo, onde todos nós temos vozes nas redes sociais: o que a gente fala repercute, tudo quando a gente tem uma certa notoriedade", disse Henrique Netto, diretor de Novos Negócios da CBV, ao UOL.

Wallace foi punido pelo Conselho de Ética do COB no início do ano passado por "incitar a violência", em publicações nas redes sociais em que fala sobre dar "tiro em Lula".

Ainda segundo Henrique, a ideia agradou tanto que o Comitê Olímpico do Brasil e o Ministério do Esporte planejam extrapolar a campanha às outras federações e, assim, atingir todas as pessoas envolvidas com esporte no país. Além do curso, a entidade produziu campanhas publicitárias sobre o tema.

"Nos três módulos, nós trabalharemos o esporte além das quadras, destacando como essas vozes impactam a vida das pessoas, como as mídias sociais funcionam, como é que podem alavancar e potencializar as respectivas carreiras. Também falaremos sobre os perigos, como o uso errado pode fazer o inverso acontecer, e como é que os esportistas podem usar essas ferramentas digitais hoje para construção de imagem", explicou Netto.

Assim como todos os atletas espalhados pelo Brasil e pelo mundo, Wallace é um dos convidados a participar do curso.

"Inclusive, já na campanha de publicidade, todos os clubes estão indicando os atletas que eles querem que a gente trabalhe nas publicações de apoio à iniciativa do bom uso nas redes. O convite para a participação no curso foi feito a todos eles, a gente espera muito que o Wallace e todos os jogadores do Sada, além dos outros clubes, se envolvam. Procuramos pela adesão em massa", destacou Henrique Netto.

Mais cursos à vista

A CBV espera que esse curso de capacitação seja o primeiro entre muitas campanhas. Henrique Netto revelou que a entidade planeja outros movimentos que abordarão temas como racismo e assédio.

"A gente quer liderar outras campanhas, como a questão do racismo, do assédio, a questão da integridade… Existem outros temas que são muito importantes e a Confederação Brasileira de Vôlei gostaria de liderar isso. Queremos ir além. Não é só a questão da publicidade em si, queremos sempre fazer esse modelo com o ganho de conhecimento envolvido", falou o dirigente.