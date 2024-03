Antes "parceiros", São Paulo e Palmeiras veem boa relação ruir com "chapéu" e veto à coletiva

São Paulo e Palmeiras se destacaram no ano passado por possuírem uma boa relação. O Verdão utilizou o Morumbis e o Tricolor adotou o Allianz Parque como sua casa em datas esporádicas, devido a shows realizados em seus respectivos estádios, porém, o "exemplo" de rivalidade dado a outros clubes durou pouco. Em 2024, o clima entre as partes não é nada amistoso.

Além de São Paulo e Palmeiras terem "trocado" de estádio no ano passado, os presidentes dos dois clubes, Julio Casares e Leila Pereira, sempre se elogiaram publicamente e, inclusive, lideraram o movimento pela Libra, um dos projetos de liga do futebol brasileiro que, pelo menos por enquanto, não saiu do papel.

Ao fim da temporada passada, entretanto, tudo começou a mudar. Caio Paulista, lateral-esquerdo campeão da Copa do Brasil com o São Paulo, não foi contratado em definitivo pelo clube, que tentou negociar a opção de compra que possuía para seguir contando com ele, e acabou se transferindo para o Palmeiras.

Enquanto o São Paulo tentou flexibilizar algumas condições do negócio, o Palmeiras sinalizou com o pagamento à vista ao Fluminense e uma proposta financeira mais vantajosa para o jogador. Assim, o Verdão conseguiu concluir o "chapéu" em seu rival.

Mais um capítulo do novo status da relação entre São Paulo e Palmeiras aconteceu neste domingo, após o Choque-Rei válido pela primeira fase do Campeonato Paulista. O Tricolor decidiu não disponibilizar a sala de coletiva do Morumbis para Abel Ferreira falar com os jornalistas.

O São Paulo alegou que o Palmeiras não oferece condições ideais para a realização da coletiva quando as equipes se enfrentam no Allianz Parque e, por isso, vetou o uso de sua sala de imprensa. O Tricolor ainda permitiu a utilização da zona mista para que Abel Ferreira concedesse entrevista, o que o Verdão nega.

O clima nos corredores do Morumbis após o clássico deste domingo não foi nada amigável, assim como tem sido o trato entre os dois clubes de uns meses para cá. Ainda haverá novos encontros entre São Paulo e Palmeiras em 2024, talvez neste Campeonato Paulista. Resta saber quais serão os próximos capítulos dessa estremecida relação.