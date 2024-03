6 pratos por dia, muita água e nada de álcool: a dieta de Cristiano Ronaldo

O corpo de Cristiano Ronaldo é uma extensão do que ele representa em campo. Com uma carreira marcada pela dedicação, o craque tem uma dieta rígida para se manter em alto nível aos 39 anos, completados no mês de fevereiro.

O cardápio do craque tem predileção por comidas saudáveis, regada de uma recorrente hidratação, zero consumo de álcool e muitas horas de sono.

Como é a rotina de CR7

Cristiano Ronaldo não tem uma dieta com alimentos caros. O atacante do Al-Nassr prioriza no seu cardápio comidas saudáveis, pratos com proteínas magras, grãos integrais e saladas. Ele evita consumo de açúcar e gorduras na sua rotina, de acordo com o chef de cozinha italiano Giorgio Barone que conviveu com o atleta no período em que defendeu a Juventus.

A hidratação é um tema de atenção na rotina do atacante. A imagem que viralizou de CR7 tirando duas garrafas de refrigerante durante uma coletiva de imprensa em 2021 se mantém: "Coca-Cola, não: água."

Eu cozinho usando óleo de coco. Ele bebe muita água também, é importante.

Giorgio Barone ao jornal britânico "Mirror" em 2021.

'Cuida do corpo como uma Ferrari'

Para o chef, Cristiano Ronaldo tem uma atenção redobrada com o corpo, mesmo longe dos centros de treinamentos: "Ele cuida do corpo como se estivesse cuidando de uma Ferrari."

A mesma percepção é compartilhada pelos escritores Juan Ignácio Gallardo e Luis Miguel Pereira no livro "CR7 - Os segredos da máquina". A publicação enfatiza como Cristiano Ronaldo se transformou em um atleta exemplar, com zelo ao corpo e sem consumo de bebidas alcoólicas e drogas.

O investimento fora de campo de CR7 ainda inclui um equipamento de crioterapia para se recuperar dos jogos. A crioterapia é um tratamento terapêutico que consiste em expor o corpo inteiro ou regiões específicas a temperatura extremamente fria.

Seis refeições e muitas horas de sono

Cristiano Ronaldo faz seis refeições no decorrer do dia. As alimentações ocorrem a cada três ou quatro horas, segundo o tabloide inglês "The Sun".

Dormir é uma prioridade na rotina do craque Imagem: Reprodução / Facebook

Nada de álcool. Além de uma intensa rotina de exercícios físicos, o craque não consome bebidas alcoólicas. Cristiano acompanhou de perto o drama familiar (pai e irmão) com o alcoolismo.

O sono também é uma prioridade. O "gajo" dorme oito horas por noite e tira cinco sonecas ao longo do dia (com 1h30 de duração).

Ama nadar. Não é difícil encontrar imagens do jogador em uma piscina. Fã de natação, ele costuma registrar esses momentos ao lado da família.

A dieta de robozão