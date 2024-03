Yaya comenta "sensação única" após primeiro gol com a Seleção Brasileira

Na madrugada deste domingo, o Brasil goleou a Argentina por 5 a 1, em confronto válido pelas quartas de final da Copa Ouro Feminina. Yaya, meio-campista do Corinthians e da Seleção Brasileira, inaugurou o marcador e marcou, também, seu primeiro gol pela Seleção Brasileira. Após o clássico, em entrevista à CBF TV, a jogadora comentou sobre a sensação deste momento e repercutiu a classificação à semifinal.

"Uma sensação única, um momento muito maravilhoso. Estou muito feliz de ter marcado meu primeiro gol com a Seleção. Eu dedico esse gol para todas as pessoas que eu amo, que nos meus momentos mais difíceis, estavam comigo. Eles sabem que são para eles", disse a meio campista.

Yaya já participou de grandes competições pelas categorias de base da Seleção Brasileira, como a Copa do Mundo Sub-20 em 2022, na qual a equipe conquistou o terceiro lugar. Os bons resultados fizeram com que a atleta fosse convocada para a equipe principal. A camisa 16 considera que as experiências no Sub-17 e Sub-20 foram fundamentais para sua consolidação.

É O BRASAAA NA SEMIFINAL! ?? Show do Brasil na vitória por 5 a 1 contra a Argentina! Garantimos a classificação para a próxima fase da Copa Ouro! VAMOOOOOS! ? pic.twitter.com/xkwqDiDOIc ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) March 3, 2024

"Acho que é bastante fruto de muito trabalho. Passar pela base me ajudou bastante. Me sinto hoje muito preparada. Vivi muita coisa lá. Então, querendo ou não, eles meio que vão te fomentando para você chegar bem na principal."

Yasmin analisa partida da Seleção: "Jogo com a cara do Brasil"

Ainda em entrevista à CBF TV, a lateral esquerda do Brasil, eleita melhor jogadora em campo na classificação, se mostrou muito contente com a goleada e analisou a produtividade do time durante os 90 minutos.

"Fizemos um jogo com a cara do Brasil e conseguimos fazer isso muito bem. Nossa imposição fez a diferença. Muito feliz pelo que a equipe produziu, pela classificação à semifinal, num jogo que a gente sabe que é marcado por rivalidade", disse Yasmin.

A star performance by Yasmim ?? pic.twitter.com/Lmrj9kNDA9 ? W Gold Cup (@GoldCup) March 3, 2024

Questionada a respeito da rotatividade de elenco promovida pelo técnico Arthur Elias, a lateral garantiu que vem surtindo efeito e projetou uma melhora constante da Seleção.

"Essa é a cara desse trabalho. Conta com todas as atletas, com todo o elenco, com todos trabalhando, independentemente de quem sai jogando ou entra durante a partida. O ritmo e a pegada são os mesmos e as vitórias estão vindo", concluiu.