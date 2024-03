Gabriel Medina dá aéreo no estilo 'Superman' e avança à final do ISA Games

Na manhã de hoje (3), Gabriel Medina brilhou com direito a aéreo no estilo 'Superman', venceu a última bateria da chave principal e garantiu vaga na decisão do ISA Games. O brasileiro segue na disputa por uma vaga olímpica e vai precisar vencer o campeonato para se classificar para Paris-2024.

O que aconteceu

Na terceira bateria do dia, Gabriel Medina impôs um ritmo alucinante e deu show de aéreos. O brasileiro encarou os franceses Joan Duru e Kauli Vaast, além do peruano Alonso Correa.

Com o somatório de 13.83 (7.50 + 6.33), Medina aplicou um aéreo no estilo 'Superman', garantiu a liderança da bateria e foi seguido por Kauli Vaast. O francês também assegurou vaga na final do ISA Games.

Após a vitória, Gabriel Medina manteve as chances de levar o Brasil ao título no ISA Games e garantir vaga nos Jogos Olímpicos. Vale citar que Filipe Toledo e João Chianca já estão classificados para Paris.

De acordo com as contas, Medina vai precisar vencer o ISA Games e torcer contra Joan Duru e Kauli Vaast. Ambos seguem vivos e vão disputar a final da competição. Para tudo dar certo, o brasileiro tem que ser campeão e ver os franceses em terceiro e quarto colocados.

SUPER HOMEM



ISA Games Porto Rico



???| Onda para Gabriel Medina

??Nota: 6,33

Somatório da bateria: 13,83



Direitos de imagem e reprodução CazéTV e ISA World Surfing Games



pic.twitter.com/wyseejJ8GQ -- Portal Medina (@portalmedinabr) March 3, 2024

Yago e Tainá eliminados; Tati avança à final

Logo na primeira bateria do dia, Yago Dora encontrou dificuldades para se conectar com o mar. As ondas inconstantes dificultaram a vida dos atletas.

Sem a oportunidade de tirar nota com os aéreos, o brasileiro terminou na última posição de sua bateria e foi eliminado. Ramzi Boukhiam (Marrocos) e Andy Criere (Espanha) ficaram com as duas primeiras colocações, respectivamente, e avançaram no ISA Games.

Também na manhã de hoje (3), Tatiana Weston-Webb e Tainá Hinckel entraram na água para enfrentar Carissa Moore e Anat Lelior. Vale destacar que as duas brasileiras já estão garantidas nas Olimpíadas.

No entanto, apenas Tati conseguiu a vaga na próxima fase, enquanto Tainá Hinckel se despediu do ISA Games. No feminino, também existe a chance de vaga extra para os Jogos Olímpicos.

Já na última bateria da repescagem feminina, Weston-Webb garantiu a liderança e avançou à final do torneio. A decisão será contra Johanne Defay, Nadia Erostarbe e Sally Fitzgibbons.

A classificação olímpica vai acontecer caso Tatiana Weston-Webb vença o ISA Games, que termina hoje (3). Caso a vitória aconteça, o Brasil garante mais uma vaga nas Olimpíadas, que será de Luana Silva.