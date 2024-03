Volta de Vini Jr a palco de racismo tem elogio, lesão grave e final caótico

O retorno de Vinicius Junior ao estádio Mestalla teve de tudo um pouco. No palco em que sofreu ataques racistas há oito meses, o atacante brasileiro assumiu o protagonismo marcando duas vezes, com direito a protesto e provocação, em jogo que ficou marcado por lesão assustadora e por um final polêmico.

Destaque em campo

A recepção a Vinicius no estádio do Valencia foi tranquila, diferentemente do agito a partir do momento em que a bola rolou. Desde o episódio de racismo ocorrido contra o jogador em maio do ano passado, ele e o clube estiveram envolvidos no desdobramento do caso. Um grupo até tentou entrar no local com cartazes comparando Vini ao Pinóquio, mas o material foi recolhido.

Vinicius Jr comemaora após marcar para o Real Madrid contra o Valencia Imagem: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

O brasileiro chamou a responsabilidade e comandou a reação do Real no empate por 2 a 2. O Valencia abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo, mas Vini descontou nos acréscimos e voltou a balançar a rede após o intervalo.

Suas duas comemorações tiveram uma atenção especial: protesto e provocação. Após o primeiro gol ele levantou o punho cerrado, em gesto eternizado como crítica ao racismo. Já quando anotou o do empate, levou as mãos à orelha diante da torcida do time da casa, que o vaiou durante parte do jogo.

Vini Jr comemora após marcar no empate do Real contra o Valencia, pela La Liga Imagem: Aitor Alcalde/Getty

Vini recebeu elogio, mas também uma "cornetada" de um adversário. Após a partida, Hugo Duro exaltou a qualidade do brasileiro, mas opinou que achou desrespeitoso o gesto em direção à torcida valenciana.

No 2º gol ele colocou as mãos nas orelhas em direção à arquibancada. Eu o cobrei e ele me disse que eu fiz o mesmo. Mas não é a mesma coisa para mim fazer em casa como é para ele fazer fora. Se eu fizesse isso no Bernabéu, ficariam bravos. Acho um pouco desrespeitoso. Só lhe disse para se dedicar a jogar porque para mim ele parece um avião. Disse que se ele focasse em jogar seria ainda melhor do que é. A nível futebolístico, só tenho palavras de elogio porque ele é quase imparável. Hugo Duro, após a partida, de acordo com o Marca

Reta final conturbada

Jogadores reagem à grave lesão de Diakhaby no jogo Valencia x Real Imagem: Mateo Villalba/Getty

Partida teve lesão gravíssima e pênalti anulado pelo VAR enquanto encaminhava para o fim. O zagueiro Diakhaby teve uma torção assustadora no joelho, que aterrorizou os jogadores em campo, em lance com Tchouamení. Pouco depois de ele ter saído de maca, o Valencia teve um pênalti a seu favor nos acréscimos, mas que foi revertido após a revisão da jogada.

O árbitro Jesús Gil Manzano também polemizou ao encerrar a partida segundos antes de sair o gol da virada do Real. Ele soou o apito final enquanto os merengues ainda estavam no ataque e, após cobrança de escanteio recuperada pelo time visitante, Bellingham balançou a rede na sequência da jogada.

Os jogadores do Real partiram para contestar a decisão, que culminou em uma expulsão. Os Merengues reclamaram que o árbitro não estendeu os acréscimos, já que havia parado o jogo para atender ao chamado do VAR no lance do pênalti, e Bellingham acabou levando cartão vermelho. O polêmico fim de jogo repercutiu na imprensa espanhola e foi chamado de "escândalo" pelo jornal Marca.