Vini Jr e Real disparam contra a arbitragem: 'não nos deixaram ganhar'

O Real Madrid esteve a um sopro de apito de virar o jogo contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol, e reclamou muito da arbitragem de Jesús Gil Manzano.

O que eles disseram

Uma partida difícil. Jogar fora de casa sempre é complicado, mas depois de dois gols contra, conseguimos chegar e no fim não pudemos [virar o jogo] porque não nos deixaram. Vini Jr, à Real Madrid TV

Não há muito o que dizer. É algo inédito. Nunca aconteceu comigo, mas não há nada mais a dizer. Acredito que [ele] cometou um erro. Carlo Ancelotti

É um gol! A bola está no ar! Jude Bellingham para o árbitro

Repercussão na imprensa espanhola

📰 Gil Manzano y el Valencia-Real Madrid acaparan las portadas del día https://t.co/jhe3MJoTSC pic.twitter.com/QfMKHt6XH7 -- MARCA (@marca) March 3, 2024

💤 ¡Buenas noches! ¡La estabais esperando!



🗞️ Aquí está la #PortadAS del 3 de marzo



😡 "ESCÁNDALO DE CAMPEONATO" pic.twitter.com/p0U6xEUM4s -- Diario AS (@diarioas) March 3, 2024

O que aconteceu

O árbitro encerrou a partida segundos antes de sair o gol da virada do Real. Ele soou o apito final enquanto os merengues ainda estavam no ataque e, após cobrança de escanteio recuperada pelo time visitante, Bellingham balançou a rede na sequência da jogada.

Os jogadores do Real partiram para contestar a decisão, que culminou na expulsão de Bellingham. Os merengues reclamaram que o árbitro não estendeu os acréscimos, já que havia parado o jogo para atender ao chamado do VAR no lance do pênalti, e Bellingham acabou levando cartão vermelho.

O Real Madrid pedia o jogo por 2 a 0 e chegou ao empate com dois de Vinicius Jr. Nas comemorações, o brasileiro protestou contra o racismo e provocou a torcida adversária.